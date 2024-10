LIVE – Conte: “Ho un impegno con l’intera città. Lukaku? Per me deve…”, poi l’annuncio su Olivera (Di venerdì 18 ottobre 2024) In questi minuti sta andando in scena la conferenza stampa di Antonio Conte prima della sfida contro l’Empoli. Sono ore molto importanti, ancor più perché si sta tenendo la conferenza stampa di Antonio Conte. Quest’ultimo, sta presentando la sfida contro l’Empoli che andrà in scena domenica alle ore 12.30. L’allenatore azzurro spiegherà diversi concetti chiave in merito alla trasferta e non solo. Antonio Conte sta parlando in conferenza stampa. Il tecnico azzurro toccherà diversi temi importanti legati alla prossima giornata di Serie A e non solo. A tal proposito, è possibile seguire la diretta testuale e le parole dell’allenatore salentino. Di seguito tutte le sue dichiarazioni. Conte: “L’Empoli è una squadra organizzata. Servirà spirito di sacrificio” Da pochi minuti è iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte. Spazionapoli.it - LIVE – Conte: “Ho un impegno con l’intera città. Lukaku? Per me deve…”, poi l’annuncio su Olivera Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In questi minuti sta andando in scena la conferenza stampa di Antonioprima della sfida contro l’Empoli. Sono ore molto importanti, ancor più perché si sta tenendo la conferenza stampa di Antonio. Quest’ultimo, sta presentando la sfida contro l’Empoli che andrà in scena domenica alle ore 12.30. L’allenatore azzurro spiegherà diversi concetti chiave in merito alla trasferta e non solo. Antoniosta parlando in conferenza stampa. Il tecnico azzurro toccherà diversi temi importanti legati alla prossima giornata di Serie A e non solo. A tal proposito, è possibile seguire la diretta testuale e le parole dell’allenatore salentino. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.: “L’Empoli è una squadra organizzata. Servirà spirito di sacrificio” Da pochi minuti è iniziata la conferenza stampa di Antonio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Conte parla in conferenza stampa prima dell’Empoli : segui la diretta testuale - Antonio Conte sta parlando in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. . Il tecnico azzurro toccherà diversi temi importanti legati alla prossima giornata di Serie A e non solo. 30. In questi minuti sta andando in scena la conferenza stampa di Antonio Conte prima della sfida contro l’Empoli. Conte: “ Da pochi minuti è iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte. (Spazionapoli.it)

Napoli- Conte in conferenza stampa parla della gara contro l’Empoli - Ha sottolineato l’importanza della passione e dell’entusiasmo che la città di Napoli trasmette, evidenziando come questa carica emotiva sia una fonte di motivazione per il gruppo. Antonio Conte, in preparazione alla sfida tra Napoli ed Empoli di domenica 20 ottobre, ha discusso vari temi nella conferenza stampa odierna, affrontando sia aspetti tecnici che emozionali legati alla squadra e ai ... (Terzotemponapoli.com)

DIRETTA | Empoli-Napoli - la conferenza di Conte : seguila LIVE - Antonio Conte, allenatore del Napoli (LaPresse) Calciomercato. it. Il Napoli va in trasferta a Empoli, squadra che negli ultimi anni ha creato più di qualche problema agli azzurri. Oltretutto, Antonio Conte non ha mai vinto con i toscani e al Castellani non è mai riuscito a far gol con le sue squadre. (Calciomercato.it)