Secoloditalia.it - L’Italia torna a correre: il centrodestra festeggia due anni di governo Meloni

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Da oggi iniziative in tutta Italia con la partecipazione di Ministri e Sottosegretari. Venerdì 25 ottobre, Salvini e Tajani alla chiusura di Bucci in Liguria. Ili risultati ottenuti dala duedal suo insediamento. Si chiama “Duedi” l’iniziativa che vede i partiti della coalizione, a partire dal prossimo fine settimana, impegnati negli incontri in tutto lo Stivale: numerosi gli esponenti diche parteciperanno. Il culmine sarà l’evento che vedrà la presenza contemporanea di Giorgia, Matteo Salvini e Antonio Tajani con gli altri leader delper la chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci, candidato a Presidente della Regione Liguria: l’appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle ore 16.30 a Genova, presso l’Auditorium Magazzini del Cotone.