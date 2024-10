Liam Payne, ecco che cosa avrebbe detto prima di morire (Di venerdì 18 ottobre 2024) Social. Liam Payne, ecco che cosa avrebbe detto prima di morire. Liam James Payne è morto a Buenos Aires il 16 ottobre 2024 a 31 anni dopo una terribile caduta da un balcone dell’hotel dove soggiornava in vacanza. Payne è stato un cantante britannico, noto per essere stato un membro della band anglo-irlandese One Direction. Poi dal 2016 Payne aveva firmato un contratto da solista con la Capitol Recorda e con Republic Records negli Stati Uniti. Tvzap.it - Liam Payne, ecco che cosa avrebbe detto prima di morire Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Social.chediJamesè morto a Buenos Aires il 16 ottobre 2024 a 31 anni dopo una terribile caduta da un balcone dell’hotel dove soggiornava in vacanza.è stato un cantante britannico, noto per essere stato un membro della band anglo-irlandese One Direction. Poi dal 2016aveva firmato un contratto da solista con la Capitol Recorda e con Republic Records negli Stati Uniti.

