L’evento esplorazioni digitali | La Gen Z al centro del futuro tecnologico e sociale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito della Milano Digital Week, si è svolto il 14 ottobre presso lo Spazio Phyd– Giudizio, empatia enelle mani della Gen Z“, organizzato da Giffoni Innovation Hub. Con oltre 300 richieste di accredito e un’affluenza di 100 persone in sala,ha superato ogni aspettativa, raggiungendo più di 3.000 visualizzazioni in live streaming e un impressionante social reach di oltre 1,2 milioni di utenti. Questo incontro si pone come un significativo punto di incontro tra le nuove generazioni e le tecnologie emergenti. L’impatto di Giffoni Innovation Hub sulle nuove generazioni Giffoni Innovation Hub, tramite il suo head of events Jacopo Moretti, ha ribadito il proprio impegno nella creazione di un impatto significativo sulle giovani generazioni attraverso l’innovazione.