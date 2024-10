“L’Amica Geniale”, è già uscita (in anteprima mondiale) la stagione 4: c’è chi arriva prima della Rai (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Amica Geniale stagione 4: dove vedere in streaming la serie tv – L’attesa per l’uscita della quarta stagione de L’Amica Geniale – ormai serie cult internazionale, e non solo italiana, anche grazie al successo riscosso da Elena Ferrante con il New York Times – è quasi finita. Ora sappiamo chi sostituirà le giovanissime Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni di Lenù e Lila per la loro versione adulta e anche quando (e dove) potremo vedere il capitolo conclusivo della saga. L’Amica Geniale e i successivi tre romanzi della tetralogia hanno ispirato l’omonima serie televisiva in tre stagioni, finora, sicché in quest’articolo vi daremo tutte le news sulla quarta stagione, attualmente in fase di post-produzione, e prossima all’uscita in streaming. Urbanpost.it - “L’Amica Geniale”, è già uscita (in anteprima mondiale) la stagione 4: c’è chi arriva prima della Rai Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)4: dove vedere in streaming la serie tv – L’attesa per l’quartade– ormai serie cult internazionale, e non solo italiana, anche grazie al successo riscosso da Elena Ferrante con il New York Times – è quasi finita. Ora sappiamo chi sostituirà le giovanissime Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni di Lenù e Lila per la loro versione adulta e anche quando (e dove) potremo vedere il capitolo conclusivosaga.e i successivi tre romanzitetralogia hanno ispirato l’omonima serie televisiva in tre stagioni, finora, sicché in quest’articolo vi daremo tutte le news sulla quarta, attualmente in fase di post-produzione, e prossima all’in streaming.

