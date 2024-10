Ladispoli, il 20 ottobre a Torre Flavia una lezione gratuita di fotografia digitale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladispoli, 18 ottobre 2024 – Il 20 ottobre il maestro d’arte Fabio Soldaini terrà una lezione teorico pratica di due ore gratuita di fotografia digitale direttamente all’aria aperta davanti alla splendida location di Torre Flavia. “Invitiamo tutti gli appassionati di fotografia e gli aspiranti fotografi – ha commentato il delegato alla Formazione, Biagio Camicia – a partecipare alla lezione con il maestro d’arte Soldaini, fotografo professionista e formatore da più di 20 anni. L’evento coniuga la formazione con le bellezze artistiche e turistiche del nostro territorio e potrebbe diventare per alcuni l’input per avviare una nuova professione o per dare sfogo alla loro passione. Il seminario in questione apre al ritorno del progetto Ladispoli città della formazione gratuita, infatti prossimamente si terranno due corsi, event manager e imprenditore 2.0?. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 182024 – Il 20il maestro d’arte Fabio Soldaini terrà unateorico pratica di due oredidirettamente all’aria aperta davanti alla splendida location di. “Invitiamo tutti gli appassionati die gli aspiranti fotografi – ha commentato il delegato alla Formazione, Biagio Camicia – a partecipare allacon il maestro d’arte Soldaini, fotografo professionista e formatore da più di 20 anni. L’evento coniuga la formazione con le bellezze artistiche e turistiche del nostro territorio e potrebbe diventare per alcuni l’input per avviare una nuova professione o per dare sfogo alla loro passione. Il seminario in questione apre al ritorno del progettocittà della formazione, infatti prossimamente si terranno due corsi, event manager e imprenditore 2.0?.

