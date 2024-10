L’abito femminile del pensiero: ciclo di conferenze a Casa Bruschi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – “L’abito femminile del pensiero” è il titolo del ciclo di conferenze organizzate dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli. Primo appuntamento mercoledì 23 ottobre alle 17 con la conferenza dal titolo “La donna nella spiritualità cristiana: grazia, bellezza e dono” a cura di S.E. Monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo della Diocesi di Arezzo, Sansepolcro e Cortona. Lanazione.it - L’abito femminile del pensiero: ciclo di conferenze a Casa Bruschi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – “del” è il titolo deldiorganizzate dalla Fondazione Ivan, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli. Primo appuntamento mercoledì 23 ottobre alle 17 con la conferenza dal titolo “La donna nella spiritualità cristiana: grazia, bellezza e dono” a cura di S.E. Monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo della Diocesi di Arezzo, Sansepolcro e Cortona.

