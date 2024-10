La web radio internazionale al Manzoni col progetto Erasmus+ (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il prossimo 19 ottobre 2024, alle 16, al Belvedere di San Leucio, a Caserta, si terrà il seminario di disseminazione del progetto Erasmus+ KA220 dal titolo “Becoming European Citizens through a Web radio”, un'iniziativa educativa internazionale volta a promuovere la cooperazione e lo scambio Casertanews.it - La web radio internazionale al Manzoni col progetto Erasmus+ Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il prossimo 19 ottobre 2024, alle 16, al Belvedere di San Leucio, a Caserta, si terrà il seminario di disseminazione delKA220 dal titolo “Becoming European Citizens through a Web”, un'iniziativa educativavolta a promuovere la cooperazione e lo scambio

Sicurezza nella produzione del miele - l’Asp è partner di un progetto internazionale - La Commissione europea ha recentemente approvato e ammesso a finanziamento un importante progetto transfrontaliero sulla valorizzazione della produzione del miele, in ambito sia comunitario che extra UE, di cui l’Asp di Agrigento è partner internazionale insieme al Centro internazionale di alti... (Agrigentonotizie.it)

Il Conservatorio ‘Nicola Sala’ acquista l’Hotel ‘Il Molino’ : progetto per la crescita culturale e internazionale - “L’acquisto dell’Hotel Il Molino è un passo decisivo per la nostra crescita e per rendere il Conservatorio un punto di riferimento culturale internazionale”, ha dichiarato il Direttore Giuseppe Ilario. L’iniziativa avrà un impatto significativo su tutto il Sistema Sannio, oltre che sulla città di Benevento, proiettando l’Università della Musica e delle Nuove Tecnologie verso nuovi orizzonti. (Anteprima24.it)

IDEE COMICHE : un progetto e una tavola rotonda di Università di Lettere e Filosofia con Scuola Internazionale di Comics di Torino - 30, all’Università di Torino, presso l’Auditorium Quazza di Palazzo Nuovo, in via Sant’Ottavio 20, al piano seminterrato. La post-modernità e le narrazioni stratificate della contemporaneità ci hanno insegnato che le forme narrative sono linguaggi veri e propri e che possono dialogare tra di loro. 45 alle 13. (Nerdpool.it)