La viaggiatrice elegante e sofisticata di Giorgio Armani (Di venerdì 18 ottobre 2024) Life&People.it Un luogo del passato che diventa simbolo di un mondo globalizzato che, nonostante si trovi immerso in una corsa estrema – incarnata dalla città che mai dorme -, riesce a ritrovare la raffinatezza della lentezza. La stazione dei treni, luogo per antonomasia dell'essenza irrequieta dell'essere umano, abbandona la propria funzione per custodire una riflessione profonda sulla moda contemporanea: di fronte alla ciclicità innaturale delle tendenze, ciò che resta immutato, radicato nel tempo, è la garanzia dell'eleganza vicina al quotidiano. Una lectio magistralis sui tempi moderni racchiusa nella collezione Giorgio Armani primavera-estate 2025.

