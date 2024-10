La telecamera stavolta è messa bene, risveglio saudita: Sinner in campo, ecco cosa trasmettono (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il montepremi è un incentivo mica da ridere, infatti Jannik Sinner non ride. Entra sul campo viola della con la faccia seria di chi non ha tempo da perdere ma oltre 6 milioni di dollari, quasi 5 milioni e mezzo di euro da guadagnare- tanto viene bonificato al vincitore della finalissima di sabato: oggi non si gioca perché l'Atp non permette alle esibizioni di disputarsi su tre giorni consecutivi, giusto per mantenere il controllo sui ricconi arabi che stanno tentando di inserirsi nel circuito. Pronti via, Jannik si prende il break e lascia Djokovic indietro di tre giochi. Il primo set si trascina così fino al 6-2, come se fosse una formalità, come se fosse normale prendere a pallate e dominare psicologicamente il Djoker. L'attitudine di Sinner stavolta si vede bene perché la telecamera centrale è stata sistemata. Liberoquotidiano.it - La telecamera stavolta è messa bene, risveglio saudita: Sinner in campo, ecco cosa trasmettono Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il montepremi è un incentivo mica da ridere, infatti Janniknon ride. Entra sulviola della con la faccia seria di chi non ha tempo da perdere ma oltre 6 milioni di dollari, quasi 5 milioni e mezzo di euro da guadagnare- tanto viene bonificato al vincitore della finalissima di sabato: oggi non si gioca perché l'Atp non permette alle esibizioni di disputarsi su tre giorni consecutivi, giusto per mantenere il controllo sui ricconi arabi che stanno tentando di inserirsi nel circuito. Pronti via, Jannik si prende il break e lascia Djokovic indietro di tre giochi. Il primo set si trascina così fino al 6-2, come se fosse una formalità, come se fosse normale prendere a pallate e dominare psicologicamente il Djoker. L'attitudine disi vedeperché lacentrale è stata sistemata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO / Sinner - ma che fai? Misura il campo con i piedi! - Un video curioso da Riad, dove si sta disputando il Six Kings Slam: Jannik Sinner, durante un allenamento, cammina sulla riga laterale. (Golssip.it)

Lo strano rituale di Sinner sulla riga del campo al Six Kings Slam : non lascia niente al caso - Jannik Sinner non lascia niente al caso e anche in Arabia per il Six Kings Slam ha voluto effettuare una personalissima procedura per misurare le linee del campo e la lunghezza dello stesso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Six Kings Slam - Sinner al prestigioso torneo milionario : da oggi in campo - . Tanta curiosità negli Emirati, che hanno messo in palio un montepremi da record. Il Roland Garros e gli Australian Open garantiscono invece al vincitore cifre più basse, rispettivamente 2,7 e 2,2 milioni di euro. Six Kings Slam: un montepremi da record In palio per i partecipanti c’è il montepremi più ricco di sempre. (Ilfaroonline.it)