La Sicilia finanzia le scuole statali delle isole minori: ogni istituto presenterà un progetto per un importo fino a 60mila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Regione Siciliana ha annunciato un'importante iniziativa per sostenere le scuole statali delle isole minori, finanziando progetti volti a migliorare le competenze degli studenti.

Raccolta differenziata - incentivi ai Comuni che raggiungono il 65% nelle scuole statali : circa 55 milioni da dividere tra le città - Incentivi economici per i Comuni che raggiungono obiettivi di eccellenza nella raccolta differenziata nelle scuole statali. L'articolo Raccolta differenziata, incentivi ai Comuni che raggiungono il 65% nelle scuole statali: circa 55 milioni da dividere tra le città sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Ccnl scuole non statali 2024/27 : rinnovo - aumenti stipendi - scatti anzianità e una tantum - 239,31 1. 725,56 7 1. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANINSEI per il personale della scuola non statale 2024/2027 > Qui il testo ufficiale . 489,64 1. A tal proposito, ANINSEI individua, entro il 31 ottobre 2026, un Fondo Negoziale che dia adeguate garanzie, al quale affidare la previdenza complementare. (Leggioggi.it)

Contributi per le scuole dell’infanzia statali - paritarie e sezioni primavera : ecco come richiederli - È in pubblicazione all’albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina, l’avviso rivolto ai gestori delle scuole dell’infanzia statali, paritarie e sezioni primavera, relativo alla possibilità di accedere ad un contributo, ai sensi del D.lgs 65/17, al fine di incrementare i... (Messinatoday.it)