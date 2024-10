Gaeta.it - La scomparsa di Polpetta, il gatto amato del quartiere di Viale Petrarca a Latina

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La comunità dipiange la perdita di, ildiche aveva conquistato il cuore di tutti gli abitanti di. Emblematico simbolo di un'era di affetto e familiarità,ha vissuto una vita ricca di avventure e affetto, accumulando un seguito affezionato. Il suo decesso segna non solo la fine della sua esistenza, ma anche la conclusione di un capitolo significativo per gli abitanti della zona che avevano costruito un legame speciale con lui. L'influenza dinella comunitànon era un animale qualsiasi; era una vera e propria celebrità locale. Con il suo mantello bianco e nero e il suo carattere vivace, aveva l'arte di farsi notare. Ogni giorno, lui si aggirava per le strade di, richiamando l'attenzione dei passanti e guadagnandosi il cuore di chiunque incrociasse il suo cammino.