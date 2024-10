La rabbia degli alluvionati: "Siamo stanchi di avere paura ogni volta che piove" (Di venerdì 18 ottobre 2024) rabbia, delusione, apprensione, paura: sono gli stati d’animo che trasparivano dai numerosi interventi che si sono succeduti ieri mattina durante la manifestazione organizzata a Bologna davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna dal Vad (Vittime dell’Alluvione e del Dissesto) che coordina i vari comitati di coloro che hanno subito danni dalle alluvioni dell’anno scorso e da quella di poche settimane fa, e dalle associazioni di agricoltori che non si riconoscono nelle sigle consolidate: Agricoltori Italiani (c’erano rappresentanze anche da fuori regione) e Agricoltori Attivi Romagnoli. Prima delle 10 gli agricoltori sono arrivati in forze con numerosi trattori, ma in piazza Aldo Moro ne hanno fatto entrare solo tre, quelli necessari per allestire il palcoscenico con un impianto audio degno di un concerto rock. Ilrestodelcarlino.it - La rabbia degli alluvionati: "Siamo stanchi di avere paura ogni volta che piove" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), delusione, apprensione,: sono gli stati d’animo che trasparivano dai numerosi interventi che si sono succeduti ieri mattina durante la manifestazione organizzata a Bologna davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna dal Vad (Vittime dell’Alluvione e del Dissesto) che coordina i vari comitati di coloro che hanno subito danni dalle alluvioni dell’anno scorso e da quella di poche settimane fa, e dalle associazioni di agricoltori che non si riconoscono nelle sigle consolidate: Agricoltori Italiani (c’erano rappresentanze anche da fuori regione) e Agricoltori Attivi Romagnoli. Prima delle 10 gli agricoltori sono arrivati in forze con numerosi trattori, ma in piazza Aldo Moro ne hanno fatto entrare solo tre, quelli necessari per allestire il palcoscenico con un impianto audio degno di un concerto rock.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo sfogo di Giulia Salemi sulla sicurezza a Milano : «Da donna ho paura ogni giorno a uscire da sola - sono stufa» – Il video - Non c’è solo la percezione di un indebolimento della sicurezza in città, dato dalla sovraesposizione televisiva del fenomeno delle borseggiatrici in metropolitana, l’impatto dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, e le vicende legate al rapper Fedez, indagato per un presunto pestaggio al personal trainer Iovino. (Open.online)

Lo sfogo di Giulia Salemi sulla sicurezza a Milano : «Da donna ho paura ogni giorno a uscire da sola - sono stufa» – Il video - L’ultimo in ordine di tempo è quello di Giulia Salemi, influencer e personaggio tv, che nelle storie Instagram si è lasciata andare a uno sfogo molto concitato, in cui ha ammesso di non sentirsi mai sicura quando gira da sola. Non posso essere libera di portare giù il cane. Poi per quello che cosa: bella e sicura. (Open.online)

Giulia Salemi si sfoga e “denuncia” la nuova Milano : “Sono terrorizzata - ho paura per la mia vita” - Denuncia social e sfogo per Giulia Salemi che ha fatto notare quanto la città di Milano non sia sicura la sera specialmente per una donna L'articolo Giulia Salemi si sfoga e “denuncia” la nuova Milano: “Sono terrorizzata, ho paura per la mia vita” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)