La prima partita dopo il disastro

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Di seguito trovate un estratto di "Monaco 1958", il nuovo libro di David Peace, edito dal Saggiatore, sulaereo che nel 1958 distrusse buona parte del Manchester United, traumatizzando a vita i superstiti. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui. Duncan era in cattive condizioni, in condizioni serie, ma era anche inquieto, molto inquieto, continuava a toccarsi il polso sinistro, a tamburellare sulle lenzuola e le coperte del suo letto d’ospedale, agitandosi e preoccupandosi. Devi restare fermo, disse sorella Solemnis, che cercava di prendersi cura di Duncan. È importante che tu riposi. Ma Duncan non poteva riposare, non riusciva a stare fermo. Il mio orologio è sparito. Qualcuno mi ha rubato l’orologio. Stai calmo, per favore, lo implorò sorella Solemnis.