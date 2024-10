Ilgiorno.it - La lezione degli astronauti: "Nello spazio pure i poeti. Credere sempre nei sogni"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) di Marianna Vazzana MILANO "Dobbiamo andare. Non mandarci solo ingegneri, tecnici o piloti. Mancanoe artisti, manca la gente di tutti i giorni". Centinaia di occhi sono puntati sull’astronauta Paolo Nespoli che con tre missioni e i suoi "313 giorni, 2 ore e 36 minuti" trascorsi in orbita "è il più longevo per permanenzaa livello europeo" riporta il sito dell’Agenzia spaziale italiana. Ieri mattina è stato ospite alla scuola superiore Galilei-Luxemburg di via Paravia insieme ai colleghi Anthea Comellini e Andrea Patassa per l’evento organizzato grazie alla collaborazione tra l’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, l’Asi e altre realtà . Si è parlato del ritorno dell’uomo sulla Luna, delle opportunità della new Space economy per i giovani, di turismo spaziale. Ma anche di come diventare astronauta e delle "competenze" richieste.