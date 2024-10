La Cina mette le mani sulla sicurezza dei porti e aeroporti italiani (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'azienda cinese, controllata dal governo di Pechino, ha messo le mani sulla sicurezza dei porti e degli aeroporti italiani. Costo dell'operazione: oltre 15 milioni di euro. Fondi, questi, che provengono dallo Strumento per le attrezzature di controllo doganale (Ccei) della Commissione europea Europa.today.it - La Cina mette le mani sulla sicurezza dei porti e aeroporti italiani Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'azienda cinese, controllata dal governo di Pechino, ha messo ledeie degli aero. Costo dell'operazione: oltre 15 milioni di euro. Fondi, questi, che provengono dallo Strumento per le attrezzature di controllo doganale (Ccei) della Commissione europea

