Inter, la versione Calha: cosa ha detto in procura e cosa rischia a livello sportivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri è stato il giorno di Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, in procura per testimoniare per l'indagine sulle curve Ieri è stato il giorno di Calhanoglu in procura a Milano per le indagini sulle curve di Inter e Milan. Il regista turco di Simone Inzaghi è il terzo nerazzurro chiamato come testimone (con il il Calabria sentito

“Sì - ho incontrato i capi ultras : l’Inter mi aveva detto di non farlo. Mai uscito a cena” : Hakan Calhanoglu sentito in Procura. Cosa rischia - Il centrocampista nerazzurro ha smentito queste affermazioni, ma ha appunto confermato gli incontri per la consegna delle magliette. Il primo riferimento è l’articolo 25 del Codice. Calhanoglu, scrivono i pm titolari dell’inchiesta – Paolo Storari e Sara Ombra – “stando alle affermazioni di Ferdico, avrebbe dovuto trascorrere, nel mese di agosto” del 2023 “una serata a cena con la propria ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ultras - Calhanoglu in Procura : «Ho incontrato Ferdico e Bellocco - anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» - È stata la stessa Juventus a sporgere denuncia dopo aver ricevuto pressioni per emettere un numero di abbonamenti e biglietti maggiore di quelli consentiti dalla legge. L'articolo Ultras, Calhanoglu in Procura: «Ho incontrato Ferdico e Bellocco, anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Indagine curva Inter - oggi è il giorno di Calhanoglu : sarà sentito in procura - Come riferisce la Gazzetta dello Sport, rientrato dagli impegni […]. Hakan Calhanoglu atteso oggi in procura a Milan per essere sentito come testimone sull’indagine sulle curve di Inter e Milan Continua l’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan, dopo gli arresti delle scorse settimane e le testimonianze raccolte dai pm di alcuni tesserati di entrambe le squadre come Simone Inzaghi e Javier ... (Calcionews24.com)