Incidente mortale superstrada chiusa tra Greccio e Contigliano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Graveintorno alle 19 del 18 ottobre: lo scontro si è verificato sulla strada Rieti-Terni, poco prima dello svincolo diin direzione di Terni. Un uomo, mentre prestava soccorso a un veicolo guasto sulla carreggiata, è stato investito da un’auto di passaggio. Si è appreso che il carro attrezzi proveniva da Terni. L’impatto si è rivelato, e la vittima è deceduta praticamente sul colpo.Leggi anche: Prosciutto crudo richiamato dai supermercati, rischio listeria: i lotti ritirati Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia Stradale di Rieti e Passo Corese, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118, sono intervenuti immediatamente, ma per l’uomo investito non è stato possibile fare nulla. La strada è statain entrambe le direzioni, con deviazioni obbligatorie per i veicoli che si avvicinavano all’area dell’