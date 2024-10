Inaugurata la nuova Area Security dell’Aeroporto Valerio Catullo: un passo avanti per il trasporto aereo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi è stata ufficialmente Inaugurata la nuova Area Security dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, un settore che aprirà al pubblico la prossima settimana. Questo sviluppo rappresenta una significativa evoluzione per l’esperienza dei passeggeri, con caratteristiche all’avanguardia e un design che garantisce comfort e funzionalità. La nuova Area fa parte di un ampio progetto di riqualificazione infrastrutturale destinato a potenziare l’intero terminal, che sarà un elemento cruciale per la crescita del trasporto aereo nella regione. Un’Area moderna e funzionale La nuova Area Security dell’Aeroporto di Verona si trova al primo piano del terminal ristrutturato, caratterizzato da una gestione operativa di ultima generazione. Gaeta.it - Inaugurata la nuova Area Security dell’Aeroporto Valerio Catullo: un passo avanti per il trasporto aereo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi è stata ufficialmenteladi Verona Villafranca, un settore che aprirà al pubblico la prossima settimana. Questo sviluppo rappresenta una significativa evoluzione per l’esperienza dei passeggeri, con caratteristiche all’avanguardia e un design che garantisce comfort e funzionalità. Lafa parte di un ampio progetto di riqualificazione infrastrutturale destinato a potenziare l’intero terminal, che sarà un elemento cruciale per la crescita delnella regione. Un’moderna e funzionale Ladi Verona si trova al primo piano del terminal ristrutturato, caratterizzato da una gestione operativa di ultima generazione.

