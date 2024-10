Immobili abusivi al 'San Bernardino', scattano i sequestri: 12 persone denunciate (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, la Squadra Mobile Sez. Criminalità Organizzata e la Polizia Locale di San Severo, in maniera congiunta, hanno dato esecuzione ad un Decreto di Sequestro Preventivo, emesso Foggiatoday.it - Immobili abusivi al 'San Bernardino', scattano i sequestri: 12 persone denunciate Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, la Squadra Mobile Sez. Criminalità Organizzata e la Polizia Locale di San Severo, in maniera congiunta, hanno dato esecuzione ad un Decreto di Sequestro Preventivo, emesso

