Il Volley Bergamo 1991 si presenta | Motori accesi per dare una scossa

San Paolo D'Argon. "Partire coi Motori accesi per dare una scossa". La metafora di Andrea Veneziani, CEO del Volley Bergamo 1991, inquadra perfettamente l'avvio di stagione vissuto dalla squadra: due vittorie nelle prime due uscite di campionato per arrivare all'esordio casalingo contro Talmassons di domenica 20 0ttobre nel migliore dei modi. Prima, però, c'è stato spazio per la presentazione ufficiale della stagione 2024/25, insieme a soci, sponsor, tifosi. La famiglia della pallavolo che si raduna in una location speciale, la sede di Harley Davidson Bergamo, per un abbraccio virtuale che apre la stagione. "Queste prime due vittorie ci danno tanta carica" sottolinea la presidente Chiara Paola Rusconi, "ma continueremo pensando di migliorarci sempre, dentro e fuori dal campo. Sponsor, tifosi e soci ci danno senso di continuità, capacità di pensare a lungo termine.

