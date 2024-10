Il vero motivo per cui nessuno compra la villa sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez (Di venerdì 18 ottobre 2024) La mega villa sul Lago di Como acquistata nel 2023 da Chiara Ferragni e da Federico Lucia (in arte Fedez) è in vendita da diversi mesi ma nessuno sembra volerla comperare. villa Matilda, il suo nome prende ispirazione da quello della cagnolina di Chiara, è davvero un immobile meraviglioso: 400 Quicomo.it - Il vero motivo per cui nessuno compra la villa sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La megasuldiacquistata nel 2023 dae da Federico Lucia (in arte) è in vendita da diversi mesi masembra volerla comperare.Matilda, il suo nome prende ispirazione da quello della cagnolina di, è davun immobile meraviglioso: 400

Ferragnez - nessuno vuole comprare Villa Matilda sul Lago di Como : perché è ancora invenduta - Anche il giardino di mille metri quadrati, con doppia area relax, non sembra aver convinto i visitatori. A ciò si aggiunge una ristrutturazione firmata Ferragni-Fedez che non ha entusiasmato i potenziali compratori. Forse è il prezzo? O forse la limonaia trasformata in dependance per il personale di servizio non è più un grande incentivo? La residenza offre interni dal design esclusivo, con una ... (Dilei.it)