Il quindicenne suicida Ira e lacrime al funerale

Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita con la pistola d'ordinanza del padre in un casolare nelle campagne di Senigallia. La chiesa di Montignano, la frazione in cui viveva col papà agente di polizia locale, non è riuscita a contenere le tantissime persone che si sono strette ai familiari del giovane. Sono intanto scattate le verifiche del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara che ha chiesto un ulteriore approfondimento.

