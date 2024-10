Il Politecnico di Torino lancia la Piattaforma dell’Aerospazio. Ecco cosa farà (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Politecnico di Torino ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per avviare i lavori della Piattaforma dell’Aerospazio, un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione nel settore aerospaziale. Questo intervento rientra nel più ampio piano della Città dell’Aerospazio, promosso dalla Regione Piemonte, che prevede la realizzazione di un polo tecnologico per favorire la collaborazione tra università, istituzioni e aziende specializzate. Il progetto, che coinvolge la ristrutturazione dell’edificio 37 di Corso Marche, precedentemente ceduto al Politecnico in diritto di superficie da Leonardo, avrà un costo complessivo di circa 44 milioni di euro. Formiche.net - Il Politecnico di Torino lancia la Piattaforma dell’Aerospazio. Ecco cosa farà Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildiha ottenuto l’autorizzazione ufficiale dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per avviare i lavori della, un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione nel settore aerospaziale. Questo intervento rientra nel più ampio piano della Città, promosso dalla Regione Piemonte, che prevede la realizzazione di un polo tecnologico per favorire la collaborazione tra università, istituzioni e aziende specializzate. Il progetto, che coinvolge la ristrutturazione dell’edificio 37 di Corso Marche, precedentemente ceduto alin diritto di superficie da Leonardo, avrà un costo complessivo di circa 44 milioni di euro.

