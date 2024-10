Terzotemponapoli.com - Il Napoli e Kvara, le considerazioni di Antonio Giordano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto. Di seguito le dichiarazioni del giornalista della Gazzetta dello Sport (ex Corriere dello Sport). “tskhelia per me è indiscutibile, non è in difficoltà, la maggior parte delle volte i suoi dribbling gli riescono. Perchè qualche tifoso parla di brutto periodo per? Per me è tutto surreale, non vedo problemi, mi sembra pretestuoso poi ci sono i momenti diversi in una stagione, le prestazioni possono essere alterni Ilha personalità forte, qualità difensive importanti, con un trio composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno”. L’attuale difesa delcome “La DBR che può in qualche modo ripercorrere, lo speriamo, il trio juventino composto da Barzagli, Bonucci e Chiellini.