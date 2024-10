Ilfattoquotidiano.it - Il ministro polacco Sikorski a La7: “Migranti Bielorussia sono agenti di Putin da infiltrare in Ue. Guerra in Ucraina? Kiev deve vincere”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Non è un nostro sospetto, ma una certezza: i russi stanno reclutando dei galeotti e li stanno importando grazie all’accesso tramite lae la Polonia per farli entrare in Unione Europea, in abuso della Convenzione di Ginevra”. Lo rivela a Otto e mezzo (La7) Rados?awdegli Affari Esteri del governodi Donald Tusk, a proposito della stretta della Polonia sull’immigrazione, in particolare quella dalla, perché c’è “la certezza” che iprovenienti da quel confine siano “di”.