Il futuro del nucleare in Italia: Pichetto prevede l'attuazione di tecnologie avanzate

Il dibattito sulinsi arricchisce di nuove dichiarazioni da parte del ministro dell'Ambiente, Gilberto, durante il Venice Hydrogen Forum. Secondo, ilenergetico del Paese richiederà un approccio innovativo e sostenibile, abbandonando i modelli tradizionali per abbracciare formedi produzione energetica, compresi i reattori di quarta generazione. La trasformazione del settore energeticono Nel contesto attuale,evidenzia l'esigenza di trasformare radicalmente il settore energeticono per far fronte a una domanda che, secondo le proiezioni, raddoppierà entro il 2050. L', pur essendo ancora incline a forme di energia non rinnovabile come il carbone, ha avviato un percorso climatico destinato a garantire emissioni nette di carbonio pari a zero entro la stessa data.