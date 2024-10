News.robadadonne.it - Il commovente messaggio di Harry Styles per Liam Payne

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre stanno uscendo maggiori dettagli sulle circostanze della tragica morte di, precipitato per circa 14 metri dal balcone della suite dell’hotel in cui soggiornava a Buenos Aires, gli ex membri del suo gruppo, gli One Direction, hanno iniziato a condividere sui social dei pensieri di cordoglio per il cantante. A cominciare da, che sceglie una foto didi spalle e scrive unmolto toccante. “Sono sinceramente devastato per la perdita di– scrive– il suo unico lavoro era rendere felici le persone, e ho avuto l’onore di poterlo fare al suo fianco.è vissuto in maniera trasparente, a cuore aperto, aveva un’energia verso la vita che era contagiosa. Era caloroso, ti sosteneva, sapeva amarti. Gli anni trascorsi insieme resteranno sempre impressi nella mia mente, fra i più cari. Mi mancherai per sempre, mio amato amico”.