I fratelli Menendez: storia di un incubo americano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Life&People.it Sono trascorsi più di 35 anni dall'omicidio dei coniugi José e Kitty Menendez. Un crimine che ha scioccato l'America e catapultato i loro figli, al centro di uno dei processi più controversi degli anni '90. Lyle ed Erik Menendez, allora giovani rampolli della ricca borghesia di Beverly Hills, furono arrestati e condannati per l'omicidio dei genitori. Ma realmente i fratelli Menendez chi sono? Vittime di abusi a colpevoli di un crimine raccapricciante. Oggi, però, il caso torna sotto i riflettori. George Gascón, procuratore distrettuale di Los Angeles, ha annunciato di voler riesaminare il caso, spinto da nuove prove, tra cui una lettera di Erik che potrebbe confermare le accuse di abusi sessuali perpetrati dal padre. Anche la famiglia, inclusa la zia, sostiene la loro liberazione, affermando che i fratelli abbiano agito per legittima difesa.

