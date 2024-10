Helsinki si conferma come capitale mondiale della sostenibilità turistica nel Global Destination Sustainability Index (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Helsinki, la capitale della Finlandia, ha recentemente raggiunto un traguardo significativo nel settore del turismo sostenibile, posizionandosi al primo posto nel Global Destination Sustainability Index . Questa prestigiosa classificazione, pubblicata il 16 ottobre, valuta la sostenibilità delle destinazioni turistiche mondiali e sottolinea l’impegno costante della capitale finlandese nel promuovere un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Con oltre 80 paesi visitati, Helsinki emerge come un modello di riferimento per le altre città del mondo. Gaeta.it - Helsinki si conferma come capitale mondiale della sostenibilità turistica nel Global Destination Sustainability Index Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, laFinlandia, ha recentemente raggiunto un traguardo significativo nel settore del turismo sostenibile, posizionandosi al primo posto nel. Questa prestigiosa classificazione, pubblicata il 16 ottobre, valuta ladelle destinazioni turistiche mondiali e sottolinea l’impegno costantefinlandese nel promuovere un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Con oltre 80 paesi visitati,emergeun modello di riferimento per le altre città del mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercati europei in crescita: scopri i fattori determinanti del trend positivo - Scopri come il settore tecnologico e le decisioni della BCE stanno influenzando i mercati europei. Approfondisci le performance delle principali borse e le prospettive future. (finance-bullet.it)

Intel e le accuse di backdoor: come la sicurezza dei chip agita il mercato globale - Le recenti accuse di backdoor nei chip Intel da parte della Cina sollevano importanti questioni di sicurezza nel settore tecnologico. Esplora le ripercussioni di queste tensioni geopolitiche e il loro ... (finance-bullet.it)

La corazzata Paris FC sogna in grande e fa una promessa: “Klopp nostro allenatore? Sì, in Champions” - Pierre Ferracci presidente del Paris FC, acquistato dalla potente famiglia Arnault con una quota di minoranza Red Bull, ha smentito l'approdo in panchina ... (fanpage.it)