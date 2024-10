Lanotiziagiornale.it - Gli utili delle aziende schizzano, ma i poveri aumentano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Due giorni fa, l’Istat ha confermato ciò che purtroppo già sapevamo: nel 2023, primo anno del governo FdI-Lega-Forza Italia, il numero diassoluti ha toccato il record storico (5,7 milioni). Non si vedeva un numero così alto di minori in totale indigenza (circa 1,3 milioni) dal 2014; anche le famiglie di operai in povertà sono aumentate: 16,5%, in crescita rispetto al 14,7% del 2022. Pure in questo caso, si tratta del valore più elevato da dieci anni. “Nonostante l’andamento positivo del mercato del lavoro nel 2023, registrato anche nei due anni precedenti, l’impatto dell’inflazione ha contrastato la possibile riduzione dell’incidenza di famiglie e individui in povertà assoluta” ha scritto l’ente. Non mi dilungherò oltre perché nell’edizione di ieri questo giornale ha – meritoriamente – dato ampio spazio al tema.