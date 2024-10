Gabry Ponte annuncia il primo concerto di un DJ a San Siro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 28 giugno 2025 sarà una data storica per la musica dance italiana. Gabry Ponte, uno dei DJ più celebri e amati del panorama musicale nazionale, farà ballare il pubblico dello stadio di San Siro. Si tratterà del primo concerto di un DJ a essere ospitato in questo stadio iconico, solitamente riservato a eventi calcistici e concerti di grandi artisti internazionali del mondo della musica pop e rock. Gabry Ponte ha espresso il suo entusiasmo per questa straordinaria opportunità, definendola un ‘sogno che si avvera’. L’evento, intitolato San Siro Dance, rappresenterà un momento senza precedenti nella sua carriera e nella storia della musica dance italiana. Ma cosa possiamo aspettarci da questo spettacolo? Gabry Ponte, foto Instagram – VelvetMagUn evento senza precedenti San Siro è uno dei luoghi più prestigiosi per la musica live in Italia, capace di ospitare oltre 80.000 spettatori. Velvetmag.it - Gabry Ponte annuncia il primo concerto di un DJ a San Siro Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 28 giugno 2025 sarà una data storica per la musica dance italiana., uno dei DJ più celebri e amati del panorama musicale nazionale, farà ballare il pubblico dello stadio di San. Si tratterà deldi un DJ a essere ospitato in questo stadio iconico, solitamente riservato a eventi calcistici e concerti di grandi artisti internazionali del mondo della musica pop e rock.ha espresso il suo entusiasmo per questa straordinaria opportunità, definendola un ‘sogno che si avvera’. L’evento, intitolato SanDance, rappresenterà un momento senza precedenti nella sua carriera e nella storia della musica dance italiana. Ma cosa possiamo aspettarci da questo spettacolo?, foto Instagram – VelvetMagUn evento senza precedenti Sanè uno dei luoghi più prestigiosi per la musica live in Italia, capace di ospitare oltre 80.000 spettatori.

Gabry Ponte - il primo dj a San Siro : “Una gran festa con molti amici. Inviterò Max Pezzali - gli Eiffel 65 e tanti altri” - La cosa mi ha riempito di gioia facendomi capire, non solo per i numeri, ma anche per l’atmosfera bellissima respirata in quelle serate, che si poteva tentare di fare qualcosa di ancora più bello e più grande”. Qui è il contrario. Intenzione preannunciata mercoledì scorso dalla comparsa alla Stazione Centrale di eliche olografiche intente a disegnare nell’aria palloni tridimensionali e mirror ... (Ilgiorno.it)

Gabry Ponte è il primo deejay della storia in concerto a San Siro - Gabry Ponte è pronto a dare il via all’estate con un’esplosione di energia e ritmo, portando sul palco di San Siro tutte le sue hit che hanno segnato la storia della musica dance. L’evento sarà una grande festa all’insegna del divertimento, in cui verranno celebrati quei successi che hanno fatto scatenare intere generazioni. (Spettacolo.eu)

“San Siro Dance” powered by RTL 102.5 : Gabry Ponte farà ballare l’Italia. I dettagli - 5: Gabry Ponte farà ballare l’Italia. Ora San Siro, tempio dello sport, diventerà il tempio della musica. 5 farà ballare Milano e l’Italia”, dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102. Gabry Ponte a RTL 102. it L'articolo “San Siro Dance” powered by RTL 102. Felice ed emozionato per il mio primo concerto a San Siro!” Sabato 28 giugno 2025, lo Stadio San Siro di Milano si trasformerà nella più ... (361magazine.com)