Forti piogge nel Golfo di Napoli: allagamenti a Castellammare di Stabia e incremento del livello del Sarno

Nelle ultime ore, il Golfo di Napoli è stato colpito da intense precipitazioni, portando a situazioni di emergenza in diverse zone. Castellammare di Stabia, in particolare, ha affrontato sfide significative a causa di allagamenti che hanno messo a rischio la sicurezza e la quotidianità dei residenti. La situazione non è migliorata con l'innalzamento del livello del fiume Sarno, richiedendo una costante vigilanza da parte delle autorità locali e dei servizi di emergenza.

allagamenti a Castellammare di Stabia

L'impatto delle Forti piogge si è manifestato in modo evidente a Castellammare di Stabia, dove strade e aree pubbliche sono state sommerse dall'acqua. Testimonianze di cittadini descrivono strade trasformate in torrenti e l'impossibilità di circolazione in diverse zone del comune.

