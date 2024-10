Formazioni ufficiali Bari-Catanzaro, Serie B 2024/2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Bari-Catanzaro, partita valida per la nona giornata della Serie B 2024/2025. Stanno attraversando un buon momento i pugliesi, che dopo un cattivo inizio di stagione sono ora in una striscia positiva da ben cinque partite, con anche due vittorie nel mezzo. Gli ospiti anche arrivano da due pareggi, ma in totale sono quattro le sfide consecutive senza trovare i tre punti. Ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Bari-Catanzaro Bari: in attesa Catanzaro: in attesa Formazioni ufficiali Bari-Catanzaro, Serie B 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la nona giornata della. Stanno attraversando un buon momento i pugliesi, che dopo un cattivo inizio di stagione sono ora in una striscia positiva da ben cinque partite, con anche due vittorie nel mezzo. Gli ospiti anche arrivano da due pareggi, ma in totale sono quattro le sfide consecutive senza trovare i tre punti. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.

