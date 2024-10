Foggia, spara alla moglie uccidendola davanti al supermercato poi si toglie la vita: lei lo già aveva denunciato (Di venerdì 18 ottobre 2024) A San Severo, in provincia di Foggia, un uomo di 59 anni ha sparato per strada contro la moglie nei pressi di un supermercato e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il 59enne – Mario Furio, agente di polizia penitenziaria in pensione – è morto sul colpo, mentre la donna – Celeste Palmieri, 56 anni – è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è morta poche ore dopo. La tragedia si è consumata nel mattino di oggi, venerdì 18 ottobre, sotto gli occhi di diversi testimoni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha atteso che la moglie uscisse dal supermercato e le ha puntato contro una pistola, sparando diversi colpi da distanza ravvicinata diretti alla testa. Poi si è spostato nella vicina auto parcheggiata e, una volta a bordo, si è sparato, togliendosi la vita. Tpi.it - Foggia, spara alla moglie uccidendola davanti al supermercato poi si toglie la vita: lei lo già aveva denunciato Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A San Severo, in provincia di, un uomo di 59 anni hato per strada contro lanei pressi di une poi si è tolto lacon la stessa arma. Il 59enne – Mario Furio, agente di polizia penitenziaria in pensione – è morto sul colpo, mentre la donna – Celeste Palmieri, 56 anni – è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico Riuniti di, dove è morta poche ore dopo. La tragedia si è consumata nel mattino di oggi, venerdì 18 ottobre, sotto gli occhi di diversi testimoni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha atteso che lauscisse dale le ha puntato contro una pistola,ndo diversi colpi da distanza ravvicinata direttitesta. Poi si è spostato nella vicina auto parcheggiata e, una volta a bordo, si èto,ndosi la

