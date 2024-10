Secoloditalia.it - Foggia, neanche braccialetto e denunce bastano: il marito le spara fuori il supermercato e si uccide, lei muore in ospedale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta Celeste Rita Palmieri, la 56enne che questa mattina, mentre era a fare la spesa in un, è stata colpita a colpi di arma da fuoco da suo, Mario Furio, 59 anni, dal quale era separata. Troppo gravi le ferite, troppo compressa la situazione malgrado i soccorsi siano intervenuti tempestivamente, la donna è morta indove, dopo quello che fino a poco fa era considerato un tentato femminicidio, è morta nel reparto rianimazione in cui ha lottato tra la vita e la morte, fino a cedere all’ineluttabile.