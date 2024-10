Lanazione.it - Firenze, al via l'Oxfam Festival: note e parole per Gaza

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 - Sarà una serata di solidarietà, arte e musica. Un’occasione per riflettere sul disastro umanitario in corso a- doveopera dalle prime ore della crisi in aiuto della popolazione - attraverso voci e storie di coraggio e resilienza della popolazione civile colpita dal conflitto. È Il Fuori(a ingresso libero con iscrizione)per, in programma giovedì 24 ottobre dalle 19 al Cinema La Compagnia (in via Cavour 50/r) a, che anticiperà la 3a edizione dell’, Creiamo un futuro di uguaglianza.