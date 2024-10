Eurolega, clamoroso crollo di Milano: lo Zalgiris rimonta dal -27 e sbanca il Forum! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – Ha dei contorni a dir poco clamorosi l’impresa compiuta dallo Zalgiris Kaunas che, dopo aver sbancato Bologna, chiude la doppia trasferta italiana di Eurolega espugnando anche l’Unipol Forum di Assago 85-82: un successo che a metà del terzo quarto, con l’EA7 Emporio Armani avanti di ben 27 lunghezze dopo aver giocato 25’ minuti ai limiti della perfezione, sembrava pura utopia. Evidentemente non per gli uomini guidati da coach Andrea Trinchieri, che – messi con le spalle al muro – hanno sfoderato tutto il loro carattere e, grazie a un tramortente 37-16 di parziale piazzato nei 10’ finali, hanno completato il loro personalissimo capolavoro sorpassando l’Olimpia e piazzando il colpo di reni vincente. Sport.quotidiano.net - Eurolega, clamoroso crollo di Milano: lo Zalgiris rimonta dal -27 e sbanca il Forum! Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Ha dei contorni a dir poco clamorosi l’impresa compiuta dalloKaunas che, dopo averto Bologna, chiude la doppia trasferta italiana diespugnando anche l’Unipoldi Assago 85-82: un successo che a metà del terzo quarto, con l’EA7 Emporio Armani avanti di ben 27 lunghezze dopo aver giocato 25’ minuti ai limiti della perfezione, sembrava pura utopia. Evidentemente non per gli uomini guidati da coach Andrea Trinchieri, che – messi con le spalle al muro – hanno sfoderato tutto il loro carattere e, grazie a un tramortente 37-16 di parziale piazzato nei 10’ finali, hanno completato il loro personalissimo capolavoro sorpassando l’Olimpia e piazzando il colpo di reni vincente.

Quarta giornata Basket Eurolega 2024/25 : Milano si butta via - Zalgiris vince e ringrazia - Appena loro hanno iniziato a rimontare, abbiamo smesso di aiutarci. Siamo tornati a zero. Abbiamo avuto i 25 minuti forse migliori dell’anno, giocando bene in difesa e non concedendo spazi per penetrare. Nei dieci minuti finali i lituani alzano il ritmo e canestro dopo canestro arrivano sino al meno tre ad un minuto e mezzo dal termine. (Sport.periodicodaily.com)

Highlights Olimpia Milano-Zalgiris 82-85 - Eurolega 2024/2025 (VIDEO) - RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA HIGHLIGHTS OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS KAUNAS The post Highlights Olimpia Milano-Zalgiris 82-85, Eurolega 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Gli ultimi minuti sono tutti dei lituani, che in un Forum completamente ammutolito infliggono la terza sconfitta in quattro partite all’Olimpia. (Sportface.it)

Olimpia Milano - questo è un incubo : sciupa 27 punti di vantaggio e si arrende allo Zalgiris in Eurolega - Lo Zalgiris prova a reagire con Lekavicius, ma all’intervallo Milano è in pieno controllo della partita sul +18 (49-31). Sembra una partita quasi finita quando Dimitrijevic riesce a mettere la tripla del +19 (71-52), ma da quel momento l’attacco milanese si blocca. L’Olimpia arriva anche sul +27 (60-33) con Shields. (Oasport.it)