Esonero Fonseca, tifosi gelati: ribaltone improvviso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Esonero Fonseca, i tifosi del Milan sono gelati e non tutti l’hanno presa bene. La decisione che ribalta le cose immediatamente Diciamolo chiaramente: Paulo Fonseca non ha iniziato al meglio la stagione dentro al Milan. Sembrava, comunque, che la vittoria nel derby contro l’Inter avrebbe potuto segnare la svolta, ma così non è stato. Fonseca (Lapresse) – Ilveggente.itDopo la stracittadina, infatti, sono arrivate altre due sconfitte: una in Champions League e l’altra in campionato, che non solo hanno allontanato i rossoneri dalla testa della classifica in Serie A, ma che lasciano il Milan anche in fondo a quella europea. Per risalire c’è tempo, in programma ci sono altri sei match con la nuova formula voluta dalla Uefa, quindi per andare avanti nulla è perduto. Ilveggente.it - Esonero Fonseca, tifosi gelati: ribaltone improvviso Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), idel Milan sonoe non tutti l’hanno presa bene. La decisione che ribalta le cose immediatamente Diciamolo chiaramente: Paulonon ha iniziato al meglio la stagione dentro al Milan. Sembrava, comunque, che la vittoria nel derby contro l’Inter avrebbe potuto segnare la svolta, ma così non è stato.(Lapresse) – Ilveggente.itDopo la stracittadina, infatti, sono arrivate altre due sconfitte: una in Champions League e l’altra in campionato, che non solo hanno allontanato i rossoneri dalla testa della classifica in Serie A, ma che lasciano il Milan anche in fondo a quella europea. Per risalire c’è tempo, in programma ci sono altri sei match con la nuova formula voluta dalla Uefa, quindi per andare avanti nulla è perduto.

