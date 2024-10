Ecco perché nessuno vuole comprare la villa sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez (Di venerdì 18 ottobre 2024) La mega villa sul Lago di Como acquistata nel 2023 da Chiara Ferragni e da Federico Lucia (in arte Fedez) è in vendita da diversi mesi ma nessuno sembra volerla comperare. villa Matilda, il suo nome prende ispirazione da quello della cagnolina di Chiara, è davvero un immobile meraviglioso: 400 Quicomo.it - Ecco perché nessuno vuole comprare la villa sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La megasuldiacquistata nel 2023 dae da Federico Lucia (in arte) è in vendita da diversi mesi masembra volerla comperare.Matilda, il suo nome prende ispirazione da quello della cagnolina di, è davvero un immobile meraviglioso: 400

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferragnez - nessuno vuole comprare Villa Matilda sul Lago di Como : perché è ancora invenduta - Tra i dettagli esclusivi c’è anche una barca realizzata ad hoc per gli spostamenti da e verso la villa. Anche il giardino di mille metri quadrati, con doppia area relax, non sembra aver convinto i visitatori. La bellezza non basta: i veri ostacoli alla vendita Piscina a sfioro? Check. A ciò si aggiunge una ristrutturazione firmata Ferragni-Fedez che non ha entusiasmato i potenziali compratori. (Dilei.it)

Nessuno vuole comprare la villa dei Ferragnez sul Lago di Como : “Pretendono il doppio del prezzo d’acquisto” - A svelare il perché è il Corriere della Sera, secondo cui il prezzo richiesto è di 10 milioni di euro “trattabili”. Secondo quanto scritto all’epoca dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, infatti, l’immobile, che si trova vicino a quella dell’attore di Hollywood George Clooney, sarebbe scomodo “in quanto accessibile dal lago e con non poche difficoltà da terra”. (Tpi.it)

Nessuno vuole comprare la villa dei Ferragnez : «Pretendono il doppio del prezzo d’acquisto» - La casa dei Ferragnez (Fedez e Chiara Ferragni) a Pognana Lario sul lago di Como è ampia 400 metri quadri e ha un giardino di un ettaro, oltre alla piscina a sfioro e motoscafo. Dopo la separazione l’ex coppia l’ha messa in vendita. Ma nessuno ha detto sì. Il prezzo è di 10 milioni di euro «trattabili». (Open.online)