"Dungeons & Dragons", il film su Netflix: cast stellare e avventure epiche. La nostra recensione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anche chi non vi abbia mai giocato saprà dell'esistenza di un gioco di ruolo, il capostipite dei giochi di ruolo, chiamato "Dungeons & Dragons", inventato ben 50 anni fa. L'enorme e globale popolarità ha già dato vita a un film del 2002, con un esito fallimentare, stroncato dalla critica. Ma stavolta è diverso: con un cast stellare, Dungeons & Dragons – L'onore dei ladri, del 2023, non è passato inosservato su Netflix: attualmente è il film più visto in Italia. In base a 318 recensioni, il sito Rotten Tomatoes ha registrato un consenso pari a un eccellente 91%. Ecco, in questo articolo, la nostra recensione del film fantasy e tutte le news che cercate.

