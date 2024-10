Drone batte ambulanza anche su brevi distanze e aumenta chance salva-vita (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Drone batte ambulanza anche sulle brevi distanze, per portare soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso. Questo l'esito del quarto test di volo, oggi a Palagianello (Taranto), del progetto sperimentale di cardioprotezione aerea Sanitary Emergency Urban Air Mobility (Seuam), della Società italiana sistema 118. "In uno scenario di arresto cardiaco improvviso simulato, nella masseria L'articolo Drone batte ambulanza anche su brevi distanze e aumenta chance salva-vita proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –sulle, per portare soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso. Questo l'esito del quarto test di volo, oggi a Palagianello (Taranto), del progetto sperimentale di cardioprotezione aerea Sanitary Emergency Urban Air Mobility (Seuam), della Società italiana sistema 118. "In uno scenario di arresto cardiaco improvviso simulato, nella masseria L'articolosuproviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Drone batte ambulanza anche su brevi distanze e aumenta chance salva-vita - (Adnkronos) – Drone batte ambulanza anche sulle brevi distanze, per portare soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso. "In uno scenario di arresto cardiaco improvviso simulato, nella masseria […]. Questo l'esito del quarto test di volo, oggi a Palagianello (Taranto), del progetto sperimentale di cardioprotezione aerea Sanitary Emergency Urban Air Mobility (Seuam), della Società italiana ... (Periodicodaily.com)

Drone batte ambulanza anche su brevi distanze e aumenta chance salva-vita - Gara per portare il defibrillatore in scenario di arresto cardiaco improvviso nel quarto test di volo per il progetto della Sis118. Balzanelli: "Si è intervenuti sul paziente 2 minuti prima, questo significa restituirgli almeno il 20% in più di probabilità di tornare a vivere" Drone batte ambulanza anche sulle brevi distanze, per portare soccorso in […]. (Sbircialanotizia.it)

Israele abbatte drone sul Mediterraneo - 2.25 L'aeronautica militare israeliana ha intercettato e abbattuto un drone sul Mar Mediterraneo, decine di chilometri a ovest della costa centrale dello Stato ebraico. Lo riporta Haaretz. (Televideo.rai.it)