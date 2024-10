Dopo la morte di Sinwar, Hamas esclude la liberazione degli ostaggi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre il gruppo palestinese Hamas ha affermato, il giorno Dopo l’annuncio dell’uccisione del suo leader Yahya Sinwar, che gli ostaggi detenuti a Gaza non saranno liberati finché Israele non avrà messo fine alla sua offensiva. Leggi Internazionale.it - Dopo la morte di Sinwar, Hamas esclude la liberazione degli ostaggi Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre il gruppo palestineseha affermato, il giornol’annuncio dell’uccisione del suo leader Yahya, che glidetenuti a Gaza non saranno liberati finché Israele non avrà messo fine alla sua offensiva. Leggi

