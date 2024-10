Domani chiusi a Napoli parchi, pontile Bagnoli e Maschio Angioino (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’avviso di allerta meteo di livello arancione (moderato) emanato dalla Protezione Civile Regionale per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla prossima mezzanotte fino alla mezzanotte di sabato 19 ottobre, saranno chiusi, per tutta la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli, i grandi impianti sportivi all’aperto, il complesso Monumentale di Castel Nuovo col Museo Civico e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. L'articolo Domani chiusi a Napoli parchi, pontile Bagnoli e Maschio Angioino proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Domani chiusi a Napoli parchi, pontile Bagnoli e Maschio Angioino Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’avviso di allerta meteo di livello arancione (moderato) emanato dalla Protezione Civile Regionale per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla prossima mezzanotte fino alla mezzanotte di sabato 19 ottobre, saranno, per tutta la durata dell’allerta, icittadini, ilnord di, i grandi impianti sportivi all’aperto, il complesso Monumentale di Castel Nuovo col Museo Civico e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

