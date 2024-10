Destituito in Kenya il vicepresidente Rigathi Gachagua (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre il presidente keniano William Ruto ha nominato il ministro dell’interno Kithure Kindiki come vicepresidente in sostituzione di Rigathi Gachagua, Destituito poche ore prima con un’inedita procedura parlamentare. Leggi Internazionale.it - Destituito in Kenya il vicepresidente Rigathi Gachagua Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre il presidente keniano William Ruto ha nominato il ministro dell’interno Kithure Kindiki comein sostituzione dipoche ore prima con un’inedita procedura parlamentare. Leggi

