Dai trasporti alla scuola, è venerdì nero degli scioperi: lo stop nelle principali città (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' il giorno dello sciopero nazionale. Dai trasporti alla scuola, e dopo il weekend difficile dei treni, questo venerdì 18 ottobre si preannuncia complicato per chi si muove con i mezzi pubblici, alla luce delle 24 ore di stop proclamate dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas da mezzanotte alle 23.59. Ma le agitazioni non L'articolo Dai trasporti alla scuola, è venerdì nero degli scioperi: lo stop nelle principali città proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' il giorno dello sciopero nazionale. Dai, e dopo il weekend difficile dei treni, questo18 ottobre si preannuncia complicato per chi si muove con i mezzi pubblici,luce delle 24 ore diproclamate dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas da mezzanotte alle 23.59. Ma le agitazioni non L'articolo Dai, è: loproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dai trasporti alla scuola - è venerdì nero degli scioperi : lo stop nelle principali città - (Adnkronos) – E' il giorno dello sciopero nazionale. Ma le agitazioni non […]. Dai trasporti alla scuola, e dopo il weekend difficile dei treni, questo venerdì 18 ottobre si preannuncia complicato per chi si muove con i mezzi pubblici, alla luce delle 24 ore di stop proclamate dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas da mezzanotte alle 23. (Periodicodaily.com)

Traffico - bus pieni - studenti a piedi. La scuola inizia con il caos trasporti - Partenza di scuola difficile per i pullman di Autolinee Toscane che, alla ripresa dell’anno scolastico, hanno avuto numerosi ritardi e causato molti disagi a bambini e genitori. Sul capoluogo, invece, Autolinee segnala difficoltà "sulla Toscoromagnola (linee 190, 160, 150), la Vicarese (linee 120, 130), l’Aurelia (linee 80, 85), e l’ingresso da via di Gello (linee 60 e 70)". (Lanazione.it)

Fiumicino - Petrillo : “Presentata interrogazione urgente sui trasporti pubblici per il primo giorno di scuola” - È fondamentale garantire un servizio efficiente e sicuro per tutti gli studenti, evitando sovraffollamenti e ritardi. . Lo dichiara, in una nota stampa, Angelo Petrillo consigliere comunale di Fiumicino “Per questo motivo, ho presentato un’interrogazione urgente all’assessore ai Trasporti – prosegue Petrillo – chiedendo se siano stati previsti mezzi aggiuntivi o un potenziamento delle linee ... (Ilfaroonline.it)