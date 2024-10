Dai commercianti all’opposizione: "Piazza Marini resti così com’è" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Senza parcheggi le nostre attività rischiano di chiudere". Non usa mezzi termini la Confcommercio per esprimere i propri dubbi e timori sulla pedonalizzazione di Piazza Marini a Santarcangelo. Un’operazione di riqualificazione – quella promossa nella scorsa campagna elettorale dal sindaco Filippo Sacchetti – che non lascia ben sperare i commercianti. "così non avremmo più un’importante area parcheggio. Le nostre attività potrebbero dover chiudere da un momento all’altro – avverte Confcommercio – La riqualificazione dell’area può avvenire solo di concerto con le associazioni di categoria e noi non siamo favorevoli all’opzione di pedonalizzazione della zona". La situazione è chiara e in questi giorni da Confesercenti, Città viva e Alleanza civica sono arrivate dure critiche al progetto di Sacchetti. Ilrestodelcarlino.it - Dai commercianti all’opposizione: "Piazza Marini resti così com’è" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Senza parcheggi le nostre attività rischiano di chiudere". Non usa mezzi termini la Confcommercio per esprimere i propri dubbi e timori sulla pedonalizzazione dia Santarcangelo. Un’operazione di riqualificazione – quella promossa nella scorsa campagna elettorale dal sindaco Filippo Sacchetti – che non lascia ben sperare i. "non avremmo più un’importante area parcheggio. Le nostre attività potrebbero dover chiudere da un momento all’altro – avverte Confcommercio – La riqualificazione dell’area può avvenire solo di concerto con le associazioni di categoria e noi non siamo favorevoli all’opzione di pedonalizzazione della zona". La situazione è chiara e in questi giorni da Confesercenti, Città viva e Alleanza civica sono arrivate dure critiche al progetto di Sacchetti.

Borghini : "Giù le mani da piazza Marini" - In caso contrario "il nostro centro commerciale naturale non avrà chance di sopravvivere!". Anche la minoranza non ci sta. . Pertanto "è necessario procedere fin da subito con un’attenta programmazione tra pubblico e privato". "Come abbiamo già ribadito più volte in campagna elettorale – attacca Barnaba Borghini, capogruppo di Alleanza civica – la pedonalizzazione di piazza Marini deve essere ... (Ilrestodelcarlino.it)

"No a piazza Marini senz’auto. Già così i parcheggi sono pochi" - "Piazza Marini – ricorda l’associazione – è sempre stata storicamente interessata dal commercio e dal traffico". E va migliorata la segnaletica "per far sì che vengano utilizzti di più altri parcheggi, come l’area Campana". A partire dalla Confesercenti. . Anche perché "via Andrea Costa, rimane l’unica strada di collegamento interno al centro, in alternativa alla via Emilia e alla via Cupa. (Ilrestodelcarlino.it)

Un finanziamento ministeriale per la progettazione della messa in sicurezza idraulica di piazza Marini - . Insieme ai documenti di indirizzo alla progettazione per i due interventi nelle frazioni di San Vito e Sant’Ermete, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato anche una delibera per finanziare un’opera analoga nel capoluogo: la messa in sicurezza idraulica e rifunzionalizzazione di piazza. (Riminitoday.it)