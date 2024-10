Cuba al buio guasto elettrico centrale

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 22.12 Il sistemadiè completamente collassato a seguito della "disconnessione totale" dellatermoelettrica 'Antonio Guiteras', la principale dell'isola, per un. Lo riferisce il ministerono dell' Energia e delle Miniere informando che il fatto è avvenuto in mattinata. "La compagnia statale Union Elettrica",viene aggiunto, "lavora per un rapido ristabilimento del servizio". Chiuse le scuole e anche le industrie non essenziali e dipendenti pubblici mandati a casa. Milioni di persone al