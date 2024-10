Cos'è la mammografia super performante: diagnostica forme di tumore precocissime trattabili in modo lievissimo (Di venerdì 18 ottobre 2024) In Italia il tumore al seno colpisce 55 mila donne ogni anno, una su otto. Ma sopravvivenza è abbastanza alta, a cinque anni è dell’88 per cento, ma supera il 90 quando la malattia è individuata negli stadi iniziali. Per contrastarlo insomma serve la "cosiddetta prevenzione primaria, ancora sottovalutata, che pu&ogra Milleunadonna.it - Cos'è la mammografia super performante: diagnostica forme di tumore precocissime trattabili in modo lievissimo Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In Italia ilal seno colpisce 55 mila donne ogni anno, una su otto. Ma sopravvivenza è abbastanza alta, a cinque anni è dell’88 per cento, maa il 90 quando la malattia è individuata negli stadi iniziali. Per contrastarlo insomma serve la "cosiddetta prevenzione primaria, ancora sottovalutata, che pu&ogra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emma Bonino e il tumore al polmone - Bonino aveva annunciato circa un anno fa di essere guarita dal tumore al polmone sinistro, dopo le grandi difficoltà degli ultimi otto anni. "Ho lasciato tutto in mano ai medici, mi hanno separato dal ... (ilriformista.it)

“Abbiamo un sistema per modificare l’altezza dell’auto”: cosa rischia la Red Bull secondo il regolamento FIA - “Il dispositivo esiste ma non è accessibile una volta che la vettura è assemblata e pronta a scendere in pista”. Secondo quanto riportato dalla BBC, la Red Bull avrebbe ammesso tramite un portavoce di ... (ilfattoquotidiano.it)

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma: "Difficoltà respiratorie" - Preoccupazione per Emma Bonino: l'ex senatrice ha accusato difficoltà respiratorie e si trova ricoverata al reparto di terapia intensiva: come sta ... (notizie.virgilio.it)