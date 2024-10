Conte non ha grossi dubbi di formazione: ogni decisione definitiva rimandata alle prossime ore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Conte non ha grossi dubbi di formazione: ogni decisione definitiva rimandata alle prossime ore L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad L'articolo Conte non ha grossi dubbi di formazione: ogni decisione definitiva rimandata alle prossime ore proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Conte non ha grossi dubbi di formazione: ogni decisione definitiva rimandata alle prossime ore Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Corriere dello Sport –non hadiore L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad L'articolonon hadiore proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - Ravanelli : «Conte? Ha preso un rischio GROSSISSIMO. Se porterà avanti il progetto sarà un MIRACOLO» - So che Antonio non può vivere […]. CONTE – «No, secondo me ha preso un rischio grossissimo, non l’avrei mai fatto. Fabrizio Ravanelli ha commentato la scelta di Antonio Conte di firmare con il Napoli criticandola Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha analizzato la scelta di Antonio Conte di diventare il nuovo allenatore del Napoli. (Calcionews24.com)

